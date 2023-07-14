Сургутский район в седьмой раз стал победителем инвестиционного рейтинга в Югре

Сургутский район в седьмой раз стал победителем инвестиционного рейтинга в Югре по итогам работы за 2022 год. Итоги были подведены на заседании Совета при Правительстве ХМАО – Югры по вопросам развития инвестиционной деятельности в регионе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Сургутского района.

Глава муниципалитета Андрей Трубецкой в своем докладе о работе муниципалитета за год сообщил, что залогом благоприятного инвестклимата является сохранение работающего инструмента по сокращению административных процедур. В настоящий момент в муниципалитете все услуги предоставляются в электронном виде с высоким качеством. Власти муниципалитета получают отклик от предпринимательского сообщества и на основе этого вводят действенные меры поддержки.

Одна из мер была даже отмечена на федеральном уровне - из муниципального бюджета размер грантовой поддержки для проектов МСП в сфере производства, IT-технологий, туризма, здравоохранения увеличили с пяти до 15 млн руб.

Кроме того, как сообщил Андрей Трубецкой, в Сургутском районе введена 70% льгота на аренду имущества для самозанятых, вдвое снижен размер арендной платы за муниципальное имущество и по земельным участкам для субъектов малого и среднего предпринимательства (коэффициент 0,5), для проектов, реализуемых на условиях муниципально-частного партнерства, размер арендной платы установили 1 рубль в год за участок любого размера.

"В Сургутском районе поадресно отработаны с учетом потребности 23 бизнес кейса для начинающих предпринимателей. Специалисты администрации работают над наполнением базы инвестиционных площадок (более 80)", - сообщил Андрей Трубецкой.

Кроме того, на территории района заключаются краткосрочные муниципальные концессии на объекты местного значения.

В настоящий момент на условиях концессии и инвестдоговоров уже реализовано девять проектов, на сумму более 5,5 млрд руб. Еще пять проектов - школа в поселке Белый Яр, спорткомплексы и хоккейные корты в деревнях Русскинская и Лямина находятся в стадии реализации.

В прошлом году субсидии сохранили на уровне "ковидного" периода и увеличили долю закупок у малого и среднего предпринимательства, а также ввели авансирование муниципальных контрактов до 50%. Так, было проавансировано четыре муниципальных контракта и сохранено строительство культурно-досугового центра в Белом Яре.

В 2022 году ФАС по результатам отбора за год включила в "белую книгу" проконкурентных практик четыре практики Сургутского района:

1) объединенная практика - результат реализации ДК 189-р и инвестиционной стратегии;

2) практика по реализации мероприятий, направленных на развитие конкурентной среды в сфере физической культуры и спорта;

3) практика предоставления муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, в аренду на условиях почасовой арендной платы предпринимателям, осуществляющим социально значимые виды деятельности;

4) практика по внедрению системы мотивации регулирующих органов администрации Сургутского района в сфере ОРВ.