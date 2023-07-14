Песков не стал комментировать ситуацию вокруг генерала Попова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию вокруг генерал-майора Ивана Попова.

Официальный представитель Кремля предложил обратиться за комментариями по этой теме в Минобороны.

"Мы не комментируем. Все-таки речь идет о военных, о министерстве обороны", - цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, ранее командующий 58-й армией Южного военного округа, генерал-майор Иван Попов с позывным "Спартак" сообщил, что его отстранили от службы. Это случилось после его доклада о проблемах в российской армии. Его обращение опубликовал в Telegram депутат Госдумы и бывший заместитель командующего ЮВО Андрей Гурулев.

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что обращение генерала Ивана Попова "было непубличным, и размещено в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й Армии".

Глава комитета Госдумы по обороне, бывший замминистра обороны России Андрей Картаполов считает, что ситуация вокруг отправленного в отставку командующего 58-й армией Ивана Попова "решится". "Попов должен в армии служить. Это перспективный генерал. У него все впереди", - заявил Картполов.