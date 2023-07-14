В ГИБДД Екатеринбурга назвали маршрут перекрытия на время "Царского" крестного хода

В ГИБДД Екатеринбурга рассказали об ограничениях движения транспорта на маршруте следования крестного хода "Царский", который уже скоро пройдет в уральской столице.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, крестный ход пройдет в рамках международного фестиваля православной культуры "Царские дни" в ночь с 16 на 17 июля от Храма-Памятника на Крови до монастыря на Ганиной Яме. Для безопасности участников на маршруте, который традиционно пройдет по улицам Царская - Толмачева - Ленина - Татищева - Токарей - Халтурина - Техническая - Решетская, а также через Железнодорожный лесопарк и поселок Шувакиш к урочищу Ганина Яма, в том числе через 42 км ЕКАД, будет предусмотрено ограничение движения транспорта.

Время проведения - с 2:30 до 10:00 часов 17 июля.

"Сотрудники Госавтоинспекции будут обеспечивать безопасность движения на всем маршруте движения паломников. Водителям следует выбирать пути объезда участков, где предусмотрено движение паломников, и с пониманием отнестись к принятым мерам", - отметили в ГИБДД.

Напомним, что в Екатеринбурге уже начались праздничные мероприятия, посвященные "Царским дням".