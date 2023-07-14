14 Июля 2023
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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Из лагеря в Волгоградской области эвакуируют детей из-за горящей травы

В Волгоградской области эвакуируют детей из лагеря "Орленок" – рядом с территорией горит сухая трава на площади 2 гектара.

В администрации региона уточнили, что угрозы лагерю нет. Решение об эвакуации принято из-за сильного задымления.

Детей доставят в соседний лагерь, где они пробудут до ликвидации пожара, пишет РИА Новости.

По данным МЧС, в районе хутора Заяр Среднеахтубинского района горят камыши и сухая растительность на площади около 2 га. Пожар тушат 60 человек и восемь единиц техники.

Ранее природные пожары вновь разгорелись на Среднем Урале. Следователи возбудили уголовное дело по статье "халатность" после пожара в свердловском селе Шайдуриха, где сгорело 41 из 170 строений и погиб человек.

Теги: лагерь, дети, пожар, волгоградская область


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