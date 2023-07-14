14 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

В детском лагере "Волна" зафиксировано массовое отравление

В детском лагере "Волна" в поселке Таватуй зафиксировано массовое отравление. Дети звонят родителям и просят забрать их домой. В дело вмешался следственный комитет, организовано проведение процессуальной проверки.

Для установления состояния здоровья детей будет истребована и проанализирована необходимая медицинская документация. Планируется опросить представителей администрации детского учреждения, изучить распорядительные документы в сфере обеспечения безопасного пребывания несовершеннолетних в данном лагере.

В Роспотребнадзоре также сообщили, что эпидемиологи выехали в лагерь. Проверку организовала и Невьянская городская прокуратура. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, что это не единственный летний лагерь на Среднем Урале, где было зафиксировано массовое отравление детей. Аналогичный случай произошел в загородном лагере Первоуральска, где следователи также проводили проверку.

В некоторых случаях инфекцию завозили в лагерь сами дети, болеющие бессимптомно, в других - руководство лагеря вовремя не уведомляло Роспотребнадзор о первых симптомах, выявленных у школьников. В связи с этим глава свердловского минобразования Юрий Биктуганов потребовал от ответственных за детский летний отдых более тщательно соблюдать санитарные меры.

Теги: лагерь, Волна, отравление, дети


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