14 Июля 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Тюменские дорожники ведут работы на месте размыва моста

Дорожные работы ведутся в месте размыва мостового сооружения на окружной дороге Тюмени, в районе пересечения с федеральной автодорогой Тюмень-Ханты-Мансийск, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Сотрудники дорожного надзора Госавтоинспекции проконтролировали правильность установки временных дорожных знаков и средств организации дорожного движения. В месте проведения работ установлены знаки поэтапного снижения скорости: 70 км/час - 40 км/час.

Напомним, сегодня в районе поселка Ярково, рядом с горячим источником "Тюменский", дождь размыл насыпь под мостом, где расположен водосток. Видеоролик инцидента опубликован в местных социальных сетях и telegram-каналах. Голос мужчины за кадром отмечает, что по мосту едут автомобили, которые могут провалиться из-за образовавшейся под мостом ямы.

Теги: насыпь, дождь, мост


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Ранее 14.07.2023 09:30 Мск В Тюменской области дождь размыл насыпь под мостом

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