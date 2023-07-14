Тюменские дорожники ведут работы на месте размыва моста

Дорожные работы ведутся в месте размыва мостового сооружения на окружной дороге Тюмени, в районе пересечения с федеральной автодорогой Тюмень-Ханты-Мансийск, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Сотрудники дорожного надзора Госавтоинспекции проконтролировали правильность установки временных дорожных знаков и средств организации дорожного движения. В месте проведения работ установлены знаки поэтапного снижения скорости: 70 км/час - 40 км/час.

Напомним, сегодня в районе поселка Ярково, рядом с горячим источником "Тюменский", дождь размыл насыпь под мостом, где расположен водосток. Видеоролик инцидента опубликован в местных социальных сетях и telegram-каналах. Голос мужчины за кадром отмечает, что по мосту едут автомобили, которые могут провалиться из-за образовавшейся под мостом ямы.