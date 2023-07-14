14 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Чемпионат Свердловской области по BMX-фристайлу перенесен из-за непогоды

В Екатеринбурге перенесен чемпионат Свердловской области по BMX-фристайлу. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Русской медной компании.

"В связи с погодными условиями чемпионат и первенство Свердловской области по BMX-фристайлу на площадке RCC Extreme переносятся на 23 июля 2023 года", - говорится в сообщении организаторов.

Напомним, планировалось, что в рамках открытых городских соревнований свои навыки в дисциплинах "самокат стрит", "самокат парк", "ВМХ стрит", "ВМХ парк" и "скейтборд стрит" смогут показать все желающие от шести лет. Соревнования должны были пройти в эту субботу, 15 июля.

Теги: чемпионат, перенос, соревнования, Екатеринбург


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Ранее 13.07.2023 13:03 Мск Скейт-парк RCC Extreme примет чемпионат Свердловской области по BMX-фристайлу

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