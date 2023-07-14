Чемпионат Свердловской области по BMX-фристайлу перенесен из-за непогоды

В Екатеринбурге перенесен чемпионат Свердловской области по BMX-фристайлу. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Русской медной компании.

"В связи с погодными условиями чемпионат и первенство Свердловской области по BMX-фристайлу на площадке RCC Extreme переносятся на 23 июля 2023 года", - говорится в сообщении организаторов.

Напомним, планировалось, что в рамках открытых городских соревнований свои навыки в дисциплинах "самокат стрит", "самокат парк", "ВМХ стрит", "ВМХ парк" и "скейтборд стрит" смогут показать все желающие от шести лет. Соревнования должны были пройти в эту субботу, 15 июля.