Госдума утвердила повышение предельного возраста пребывания в запасе военнообязанных

В России для солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов предельный возраст пребывания в запасе может повыситься на пять лет.

Госдума приняла законопроект во втором чтении, пишет РБК.

Законопроект был принят в первом чтении в январе текущего года. В законе "О воинской обязанности и военной службе" предлагается прописать новые предельные возрасты пребывания в запасе россиян, имеющих звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Предельный возраст таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду – с 45 до 50 лет, к третьему разряду – с 50 до 55 лет. Как ожидается, новые нормы вступят в силу с 1 января 2024 г.