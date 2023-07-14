14 Июля 2023
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Фото: Накануне.ru

Сотрудник УЭХК, где произошла утечка урана, погиб из-за механических травм

Причиной смерти сотрудника Уральского электрохимического комбината (УЭХК) "Росатома" не была разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана. Смерть произошла в результате механической травмы. Об этом сообщает Telegram-канал "Звезда" со ссылкой на и.о. директора департамента коммуникаций "Ростатома" Андрея Тимонова.

По его словам, никакой радиационной или химической опасности для населения и рабочих нет. Он также от лица "Росатома" выразил семье погибшего соболезнования.

Напомним, что сегодня в 09.13 в цехе 53 УЭХК (Новоуральск) произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана объемом 1 куб. м. В организации поспешили успокоить граждан, сообщив, что активность обедненного урана – меньше, чем у природной урановой руды, а потому какая-либо опасность для жителей города и персонала комбината отсутствует.

Несмотря на это гражданам посоветовали закрыть окна и по возможности не выходить на улицу в качестве базовой меры безопасности.

Теги: рабочий, смерть, УЭХК, уран, травма


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