Зампред Госдумы Чернышов попал в ДТП возле Шереметьево, - Shot

Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов попал ДТП возле аэропорта Шереметьево, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, у депутата перелом плечевой кости.

Авария произошла вечером 13 июля, когда автомобиль Чернышова двигался по Шереметьевскому шоссе. Уточняется, что зампред Госдумы находится в больнице.

Чернышов является депутатом Госдумы от ЛДПР. В июне другой представитель ЛДПР Алексей Журавлев перевернулся на байке BMW на Кутузовском проспекте, у него перелом ключицы, больше никто не пострадал.

В тот же день первый заместитель министра финансов России Леонид Горнин попал в ДТП, когда ехал по Рублевскому шоссе на своем байке Harley-Davidson. Он врезался в каршеринговую Audi. Горнин получил серьезную травму – открытый перелом ноги.