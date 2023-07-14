СКР предъявил обвинение экс-министру оборроны Украины Загороднюку

Глава СКР Александр Бастрыкин провел в Мариуполе оперативное совещание штаба. Заочно предъявлено обвинение бывшим министру обороны Украины Андрею Загороднюку, первому заместителю командующего операцией объединенных сил – начальнику объединенного оперативного штаба ВСУ Игорю Танцюре, командующему оперативно-тактической группировкой украинских войск "Донецк" Александру Краснооку.

Продолжается выявление преступлений участников полка "Азов"*. Установлено, что в марте 2022 г. военнослужащий Максим Рожевецкий в Мариуполе выстрелил из автомата в мирную жительницу, с ним проводятся следственные действия. Завершено расследование в отношении еще одного участника "Азова"* – Сергея Михайленко. В марте прошлого года в Мариуполе он совместно с командиром отделения Жучковым расстреляли машину с мирными жителями.

Возбужден еще ряд уголовных дел в отношении участников других подразделений ВСУ, говорится в официальном telegram-канале СКР.

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