14 Июля 2023
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Происшествия Белгородская область
Фото: Официальный telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

В Белгороде произошел взрыв в машине, пострадали трое

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что в жилом районе Белгорода произошел взрыв в машине.

Есть трое пострадавших: мужчина, который был в момент взрыва в машине, и двое случайных прохожих – мама с ребёнком, написал Гладков в своем telegram-канале. Все пострадавшие госпитализированы с осколочными ранениями нижних конечностей. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

"Будут проведены сеансы связи с московскими специалистами. В случае необходимости готовы отправить всех пострадавших в медицинские учреждения столицы", - уточнил Гладков.

Место взрыва машины в Белгороде(2023)|Фото: Официальный telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Теги: Машина, Белгород, взрыв


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