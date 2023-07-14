В Белгороде произошел взрыв в машине, пострадали трое

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что в жилом районе Белгорода произошел взрыв в машине.

Есть трое пострадавших: мужчина, который был в момент взрыва в машине, и двое случайных прохожих – мама с ребёнком, написал Гладков в своем telegram-канале. Все пострадавшие госпитализированы с осколочными ранениями нижних конечностей. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

"Будут проведены сеансы связи с московскими специалистами. В случае необходимости готовы отправить всех пострадавших в медицинские учреждения столицы", - уточнил Гладков.