Мирзиеев вступил в должность главы Узбекистана

Победивший на досрочных выборах главы Узбекистана Шавкат Мирзиеев вступил в должность главы государства.

Во время церемонии председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев сообщил участникам мероприятия, что на прошедших 9 июля досрочных выборах президента победил Шавкат Мирзиеев, и вручил ему удостоверение президента, пишет ТАСС. Затем Мирзиеев подошел к трибуне и, положив руку на конституцию и Коран, произнес слова присяги, после чего вступил в должность.

Напомним, выборы президента Узбекистана состоялись 9 июля. Это было первое такое голосование после внесения поправок в конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет.