14 Июля 2023
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Фото: Ростех

Александр Моор встретился с бойцами тюменских подразделений в отпуске

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с бойцами тюменских подразделений, которые сейчас находятся в отпуске в Тюмени и передал им ключи от девяти автомобилей повышенной проходимости, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Переданные автомобили трех видов: штабные "Патриоты" для группы управления подразделением, УАЗы-"буханки" для транспортировки личного состава и УАЗы-"фермеры" для перевозки имущества и экипировки. Уже скоро техника заступит на службу в подразделениях.

"Показал, чем мы укомплектовали машины. В каждой – бронежилеты, каски, приборы ночного видения и тепловизионные монокуляры, благодаря чему водитель может "видеть" и в темноте. Для бойцов инженерной разведки – штурмовые бронежилеты с дополнительной защитой. Для работы в "поле" – дизельные генераторы, электрический инструмент, расходники для ремонта техники. Чтобы уберечь экипаж автомобиля от угрозы с воздуха, в каждой машине есть антидроновое ружье. Их производят здесь, в Тюмени. Для защиты добавили специальные накидки-одеяла, которыми можно "укутать" автомобиль. Так противник не увидит его тепловое излучение", - сообщил глава региона в своем telegram-канале.

Теги: Александр Моор, автомобили, бойцы, отпуск


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