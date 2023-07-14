Bloomberg: НАТО из-за поддержки Украины испытывает серьезный кризис с закупками вооружений

Страны НАТО из-за необходимости оказывать военную помощь Украине испытывают серьезный кризис с закупками вооружения, передает Bloomberg.

Колумнист агентства пишет, что положение у США лучше, чем у Европы, однако "даже самая могущественная страна НАТО" вынуждена заимствовать или закупать обычные артиллерийские боеприпасы в Южной Корее, чтобы обеспечивать поставки украинцам.

При этом отмечается, что в Европе ситуация еще хуже. По словам журналиста, даже Великобритания, сделавшая для ВСУ больше, чем любая другая европейская страна, не желает наращивать финансирование, пишет РИА Новости.

Напомним, в Вильнюсе 11-12 июля прошел саммит НАТО. По итогам было объявлено о решении увеличить военную помощи Украине, об упрощении ее вступления в блок и создании совета Украина — НАТО. Также был утвержден план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами.