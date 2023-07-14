В полиции Екатеринбурга заявили об отсутствии беспорядков на "Иннопроме"

В полиции Екатеринбурга подвели итоги работы на международной выставке "Иннопром-2023".

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, на мероприятии ежедневно несли службу строевые подразделения полиции, в том числе сотрудники ППСП и госавтоинспекторы. Также на мероприятии были представители аппарата УМВД, сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные, сотрудники подразделения по вопросам миграции и другие. В охране общественного порядка были задействованы и представители частных охранных объединений.

"Нарушений общественного порядка, а также каких-либо иных инцидентов во время проведения международной выставки "Иннопром-2023" допущено не было", - заверили в полиции.