Челябинске предприятия снизят выбросы на 40% из-за дыма от лесных пожаров

В Челябинске предприятиям поручили снизить выбросы в воздух на 20 – 40 % и усилить полив территории, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

В министерстве прошло совещание с участием промышленников. Было принято решение о снижении выбросов и усилении всех необходимых мероприятий по снижению негативного влияния на атмосферный воздух. В регионе продолжится круглосуточная работа по мониторингу за качеством воздуха.

Напомним, жители Челябинска жалуются на неприятный запах гари и дым. В минэкологии региона сообщили, что это связано с природными пожарами в Свердловской области. Сегодня утром в городе фиксировались разовые превышения предельно допустимых концентраций по формальдегиду до 1,16 ПДК. Это характерно при горении зеленых насаждений. Наблюдается рост концентраций взвешенных веществ в воздухе.