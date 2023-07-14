14 Июля 2023
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Политика В России
Фото: mid.ru

Захарова прокомментировала информацию о падении ракеты КНДР в экономической зоне России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на данный момент подтверждающих данных о падении северокорейской ракеты в исключительной экономической зоне России нет.

"Обнадеживает появление у ООН возможности определять направление полета ракет", - написала в своем телеграм-канале Захарова. По ее словам, есть надежда "на скорое получение от Секретариата долгожданного ответа на вопрос: кто обстреливает Запорожскую АЭС?".

Ранее помощник генсека ООН Халед Хиари заявил, что в ходе недавнего пуска межконтинентальная баллистическая ракета КНДР упала в море в исключительной экономической зоне РФ.

Напомним, КНДР запустила в ночь на 12 июля баллистическую ракету большой дальности в сторону Японского моря. Изначально сообщалось, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море, примерно в 250 километрах к западу от острова Окусири на Хоккайдо.

Японские СМИ отмечали, что полет северокорейской ракеты стал самым длительным результатом этой страны, он длился около 74 минут.

Теги: мария захарова, ракета, кндр


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