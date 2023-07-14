14 Июля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: rosatom.ru

На УЭХК в Новоуральске разгерметизировался баллон с ураном. Жителей просят не выходить на улицу

Жителей Новоуральска просят закрыть окна и по возможности не выходить на улицу: на Уральском электрохимическом комбинате "Росатома" произошло ЧП: разгерметизировался баллон с обедненным гексафторидом урана объемом 1 куб.м. Об этом сообщает глава города Вячеслав Тюменцев со ссылкой на пресс-службу цеха.

"14 июля в 09.13 в цехе 53 УЭХК произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана объемом 1 куб. м. Один пострадавший. Ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка. Радиационная обстановка на предприятии и за его пределами в норме (активность обедненного урана – меньше, чем у природной урановой руды). Какая-либо опасность для жителей Новоуральска и персонала комбината отсутствует", — говорится в сообщении.

Причины инцидента сейчас устанавливаются. УЭХК работает в штатном режиме. Тюменцев попросил новоуральцев не поддаваться панике и не распространять сообщения через мессенджеры.

"Берегите близких, объясните знакомым и родным, что опасности нет. Ситуация находится под контролем", — добавил градоначальник.

Свою информацию привел Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией губернатора. Сообщается, что один человек погиб, есть пострадавшие. Весь цех был эвакуирован.

"Жителей города попросили не открывать окна и не выходить на улицу — это базовые меры безопасности в таких случаях. Ситуация под контролем руководства предприятия. Радиационная обстановка в норме", — говорится в сообщении.

Теги: УЭХК, разгерметизация, уран, Новоуральск


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