14 Июля 2023
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Происшествия Сибирский ФО
Фото: Официальный telegram-канал прокуратуры Красноярского края

Экс-глава красноярского краевого отделения фонда соцстрахования получил срок за взятку

В Красноярске экс-руководитель регионального отделения Фонда социального страхования Сергей Москвин наказан за получение взятки в 1,6 млн руб.

По данным прокуратуры Красноярского края, за деньги Москвин заключил госконтракты на 190 млн руб. с фирмам-санаториями и ускорял сроки оплаты по ним. Ие, кто давал взятку, занимались санаторно-курортным лечением детей-инвалидов. Всего распределено более 6,5 тыс. путевок на срок от 18 до 21 дней. Отдых предоставлялся в санаториях "Озеро Учум" в Ужурском районе, "Бальзам" в Минусинске и "Родник" в Ачинске. Взятки передавали наличными, а также в пакетах с продуктами и коробках с помидорами под предлогами подарков и благодарностей. Обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщил об обстоятельствах совершенного преступления и дал информацию о взяткодателях.

Директор "Озеро Учум" в конце 2020 г. обратился к Москвину с просьбой "помочь с контрактами": информировать об аукционах и "отсеивать" возможных конкурентов. Стороны заключили девять контрактов на 120 млн руб. За содействие директор санатория передал своему покровителю 1,1 млн руб. По такой же схеме действовали и руководители "Родника" и "Бальзама". Владельцы мест отдыха и лечения "отблагодарили" суммами в 200 тыс. и 308 тыс. руб.

Кировский районный суд Красноярска наказал Москвина шестью годами колонии строгого режима. Дополнительно он оштрафован на 4,5 млн руб. и на пять лет лишен права занимать определенные должности. Уголовные дела двух людей, предположительно, давших взятку, еще рассматривает суд.

Сергей Москвин(2023)|Фото: Официальный telegram-канал прокуратуры Красноярского края

Теги: Серегй Москвин, срок, взятка


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