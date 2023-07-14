Свердловский Роспотребнадзор исследует воздух после пожаров в области

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области начало мониторинг качества атмосферного воздуха в связи с задымлением от лесных пожаров в регионе. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

Санитарные врачи настоятельно рекомендуют уральцам соблюдать меры предосторожности. А в случае симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля, бессонницы), обострения хронических болезней необходимо сразу обратиться к врачу.

Напомним, сегодня, спустя почти полтора суток, пожар в уральском селе Шайдуриха был потушен. По совпадению, возгорание удалось окончательно потушить лишь с наступлением дождей на Урале, которые пришли в регион после нескольких недель жары.