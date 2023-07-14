Челябинская область получит 1,2 млрд рублей на закупку более 120 автобусов для муниципалитетов

Челябинская область получит 1,2 млрд на обновление общественного транспорта. Заявка региона была одобрена на заседании штаба под руководством зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Средства выделены в рамках специального казначейского кредита. На эти деньги будут закуплены 121 автобус для 21 муниципалитета Челябинской области. В частности, новый транспорт получат Верхний Уфалей, Златоуст, Копейск, Магнитогорск, Миасс, Трехгорный, Троицк, Аргаяшский, Ашинский, Брединский, Варненский, Еманжелинский, Еткульский, Каслинский, Красноармейский, Кунашакский, Кусинский, Нязепетровский, Пластовский, Троицкий, Увельский районы.

Все автобусы должны быть оснащены оборудованием для перевозки маломобильных групп населения и граждан с ограниченными возможностями здоровья, кондиционерами, "Глонасс", системами видеонаблюдения и безналичной оплаты проезда.