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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Левинскому и Габову вынесли приговор по делу о хищениях в пермском зоопарке

В Ленинском районном суде вынесли приговор обвиняемым в хищениях при строительстве зоопарка в Перми, сообщили Накануне.RU в суде.

Обвиняемыми по делу проходит экс-глава краевого УКСа Дмитрий Левинский и его бывший подчиненный — инженер организации Виталий Габов. Левинского приговорили к девяти годам колонии строгого режима и запретили три года занимать государственные должности.

Также ему был назначен штраф в 15 млн руб.

Виталия Габова приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, свою вину Левинский и Габов не признавали и называли, что уголовное дело против них "политическое". Ранее гособвинение потребовало приговорить бывшего гендиректора службы заказчика – ГКУ "УКС Пермского края" – Дмитрия Левинского к 10 годам лишения свободы со штрафом 15,5 млн руб. Его подчиненного, экс-начальника отдела технического надзора Виталия Габова – к шести годам со штрафом 500 тыс. руб.

Еще один фигурант дела - Илья Козырев, руководитель проекта генподрядного"РЖДстрой" (Москва), признал вину в групповом мошенничестве на объектах зоопарка. Сейчас он отбывает в хозяйственном отряде пермского СИЗО-1 срок в четыре года, отмеренный 3 февраля 2022 года. Заключив на стадии предварительного следствия досудебное соглашение о сотрудничестве, бывший топ-менеджер обязался изобличить соучастников – в том числе Левинского. Сам Левинский показания Козырева отрицает.

Госконтракт на строительство первой очереди пермского зоопарка стоимостью 1,83 млрд руб. подписан 18 января 2017 года. Окончание работ предполагалось не позднее 420 дней – то есть до 15 марта 2018 года. Минуло пять лет – объект до сих пор не сдан в эксплуатацию.

Теги: Дмитрий Левинский, Виктор Габов, УКС, зоопарк, строительство, хищения


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Ранее 11.05.2023 15:07 Мск Приговор экс-начальнику пермского УКСа по делу о хищениях при строительстве зоопарка вынесут в июле

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