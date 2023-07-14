14 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Опека изъяла ребенка у екатеринбургского диакона из-за подозрения в избиении мальчика

В Екатеринбурге у диакона Антония изъяли 11-летнего сына. Якобы мужчина постоянно избивал ребенка, а после и вовсе сдал в психбольницу из-за "неадекватности ребенка". Об этом рассказала мама мальчика Ксения.

"8 июня мой бывший муж, церковнослужитель Антон Щ. жестоко избил собственного сына из-за отказа мыть полы. Он его стащил с кровати и потащил в ванную, сын был в одних трусах, далее он его жестоко избил большим черным кожаным ремнем с железным крестом, мне его сегодня показали в полиции, это позорище просто, как он с детьми работает? Своего собственного сына так избить! Не один, два раза, а такая синяя ж***, вы посмотрите, ударов было не менее 30, две недели не сходили такие синяки!" - рассказала Ксения паблику "ZLOY_EKB".

Ксения развелась с мужем, однако при оформлении опеки над ребенком мальчик сказал, что хочет жить с папой. В результате, с мая 2022 года мать могла видеть Арсения только два раза в неделю. В какой-то момент Ксения не смогла дозвониться до ребенка. Как оказалось, у мальчика с отцом часто возникали конфликты, в ходе которых мужчина отбирал у сына смартфон и давал кнопочный телефон, а иногда забирал оба. Тогда Ксения обратилась в опеку, где ей сказали, что маленький Арсений находится в стационаре на Сибирском тракте - ребенка поместили в психбольницу на целых два месяца, при том, что он никогда ранее не наблюдался у психиатра.

Ребенка мать забрать не смогла, ведь по решению суда тот должен был проживать с отцом. По словам Ксении, даже психиатры при выписке сказали, что маленького Арсения не стоит отдавать обратно отцу. Все анализы и тесты показали, что мальчик здоров. Ксения утверждает, что утром 8 июня произошло то самое избиение, после чего женщина обратилась в полицию, сняла побои, а на следующий день была проведена судмедэкспертиза. Только после регистрации побоев в полиции ребенка изъяли и передали матери, однако даже месяц спустя бывшего супруга Ксении так и не допросили.

В комментариях под постами, напротив, все защищают отца Антония, утверждая, что тот никогда не был неуровновешанным человеком, чего нельзя сказать о Ксении. Накануне.RU обратилось в городскую полицию и СКР для разъяснения ситуации, однако на момент публикации ответ получен не был.

Теги: отец Анатолий, диакон, избиение, ребенок, мать, опека


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