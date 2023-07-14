Губернатор Владимирской области Александр Авдеев поздравил работников торговли с профессиональным праздником

"От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Торговля – это не только проведение коммерческих операций, но и выстраивание отношений между людьми. Благодаря вашей отзывчивости и добродушию жители Владимирской области всегда могут приобрести необходимые товары и услуги, получить качественный сервис и грамотный совет.

С помощью передовых технологий вы развиваете электронную коммерцию и создаёте новые возможности для потребителей. А ваша способность быстро адаптироваться к меняющимся рынкам и находить инновационные решения является важным фактором развития экономики региона, помогает даже в непростые времена создавать новые рабочие места.

Сегодня в региональной сфере оптовой и розничной торговли трудятся более 50 тысяч человек. Представлены все основные виды предприятий отрасли – магазины, рынки, ярмарки. Хорошо развита федеральная сеть крупных гипермаркетов и ведущих интернет-площадок.

Дорогие друзья, спасибо за постоянный профессиональный рост и верность выбранному делу. Благодаря вашим усилиям во Владимирской области с каждым годом растёт товарооборот и приток инвестиций в сферу, а торговая индустрия становится всё более доступной и разнообразной.

Пусть каждый день работы будет наполнен радостью и улыбками довольных покупателей. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов на благо нашей любимой Владимирской области!" - говорится в обращении губернатора.