Губернатор: В Курчатове после падения беспилотника поврежден жилой жом

Губернатор Курской области Роман Старовойт подтвердил, что ночью в городе Курчатове упал беспилотник.

Пострадавших нет, критически важные объекты повреждены не были, написал глава региона в своем телеграм-канале.

Старовойт уточнил, что повреждения получил многоквартирный дом – у него посечены фасад и остекление. Он пообещал помочь жителям с восстановлением.

Минувшей ночью жители Курчатова Курской области сообщили о сильном взрыве, который был слышен по всему городу. Телеграм-каналы написали, что сработала система ПВО, после чего в городе упал беспилотник. Населенный пункт находится в 4-х километрах от Курской АЭС.