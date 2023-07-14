14 Июля 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюменской области дождь размыл насыпь под мостом

В Тюменской области, в районе поселка Ярково рядом с горячим источником "Тюменский" дождь размыл насыпь под мостом, где расположен водосток, передает корреспондент Накануне.RU.

Видеоролик инцидента опубликован в местных социальных сетях и telegram-каналах. Голос мужчины за кадром отмечает, что по мосту едут автомобили, которые могут провалиться из-за образовавшейся под мостом ямы.

В Госавтоинспекции региона сообщили, что движение по окружной дороге Тюмени по направлению от поселка Лесобаза в сторону федеральной автодорогоги Тюмень-Ханты-Мансийск частично ограничено. Ограничение составляет около 50-ти метров по крайней правой полосе движения. В настоящее время устанавливаются необходимые дорожные знаки и средства организации дорожного движения.

На месте работают дорожные службы, выдвинулся наряд ДПС, сотрудники дорожного надзора ГИБДД.

Теги: насыпь, дождь, мост


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Развитие сюжета:

Ранее 14.07.2023 12:20 Мск Тюменские дорожники ведут работы на месте размыва моста

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