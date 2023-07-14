Подозреваемого в краже пожертвований из храма в Челябинске задержали в Новосибирске

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже пожертвований из храма в Челябинске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В полицию обратились представители храма, которые сообщили о хищении денежных средств из ящика, предназначенного для пожертвований, а также нескольких серебряных изделий, оставленных прихожанами на иконах. Сумма ущерба составила свыше 13 тыс. рублей.

Сотрудники полиции становили, что мужчина проник в храм путем отжатия окна. Личность подозреваемого была установлена. Мужчина находился в Челябинске проездом. Его задержали в поезде на станции Новосибирска.

Подозреваемым оказался уроженец Кемеровской области. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту кражи. Он заключен под стражу. Похищенные серебряные изделия он выкинул, а деньгами распорядился по своему усмотрению.