"Урал" разгромил узбекский "Нефтчи" на "Екатеринбург-Арене"

Футбольный клуб "Урал" впервые за 23 года провел международный товарищеский матч на "Екатеринбург-Арене".

Уральская команда принимала клуб "Нефтчи" из Узбекистана. Подопечные Виктора Гончаренко разгромили соперника со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились новички Тимур Аюпов и Гильерме Шеттине. Еще один гол записал на свой счет Алексей Каштанов.

Напомним, встреча с "Нефтчи" стала первым международным матчем в Екатеринбурге впервые с 2000 года.

Неделю назад эти же соперники играли в Узбекистане. Тогда счет голам в матче не был открыт, встреча завершилась вничью 0:0.