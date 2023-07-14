14 Июля 2023
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Фото: пресс-служба ФК &quot;Урал&quot;

"Урал" разгромил узбекский "Нефтчи" на "Екатеринбург-Арене"

Футбольный клуб "Урал" впервые за 23 года провел международный товарищеский матч на "Екатеринбург-Арене".

Уральская команда принимала клуб "Нефтчи" из Узбекистана. Подопечные Виктора Гончаренко разгромили соперника со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились новички Тимур Аюпов и Гильерме Шеттине. Еще один гол записал на свой счет Алексей Каштанов.

Напомним, встреча с "Нефтчи" стала первым международным матчем в Екатеринбурге впервые с 2000 года.

Неделю назад эти же соперники играли в Узбекистане. Тогда счет голам в матче не был открыт, встреча завершилась вничью 0:0.

Теги: Урал, Нефтчи, Екатеринбург-Арена, матч


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Ранее 05.07.2023 15:45 Мск ФК "Урал" сыграет в Екатеринбурге первый международный матч за 23 года

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