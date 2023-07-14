14 Июля 2023
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Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области

Фестиваль казачьей культуры и боевых искусств состоялся в Воронежской области

12 июля в деревне Тириново Александровского района, на территории одноимённого подворья, прошёл уже восьмой по счёту Фестиваль казачьей культуры и боевых искусств. Организатором мероприятия выступило Владимирское казачье общество при поддержке Министерства внутренней политики Владимирской области. Среди гостей мероприятия были заместитель министра внутренней политики Ольга Осокина, атаман Владимирского казачьего общества Михаил Петрусенко, депутат Совета народных депутатов города Струнино Олег Аристархов.

Как сообщили в пресс-службе Правительства Владимирской области, в этот день состоялись выступления фольклорных коллективов, духового оркестра, потешные игры для детей, ярмарка народных ремёсел и различные мастер-классы, а владимирские казаки продемонстрировали мастерство владения шашкой. Здесь же работала полевая кухня, где каждый желающий мог отведать вкусную гречневую кашу с тушенкой и угоститься ароматным чаем. Атмосфера на фестивале была праздничной. Многие пришли сюда целыми семьями.

(2023)|Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области

«Здесь показаны традиционные казачьи ценности, любовь к хорошей песне и танцу, боевые искусства. Но самая главная традиция, присущая казачеству, – это умение ценить свою семью, быть сильным и защищать свою землю, свою Родину. Большое спасибо нашим казакам за поддержку и воспитание подрастающего поколения. Наше ведомство предоставляет субсидии для реализации многих социально значимых мероприятий Владимирского казачьего общества, и данный фестиваль – один из ярких примеров», – отметила Ольга Осокина.

Как сообщил Михаил Петрусенко, сейчас ряды Владимирского казачьего общества насчитывают свыше 500 человек. Казачество признано на государственном уровне. Казаки помогают в охране общественного порядка, тушении лесных пожаров, занимаются поисковой работой, а теперь ещё и принимают участие в специальной военной операции, защищая интересы нашей страны. Представители казачества также ведут большую работу среди молодёжи: занимаются патриотическим воспитанием, прививают традиционные ценности, обучают рукопашному бою.

(2023)|Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области

Теги: Фестиваль казачьей культуры, казаки


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