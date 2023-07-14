14 Июля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.ru

ФАС выдала предостережение совладельцу Внуково после его слов о росте цен на билеты

ФАС России выдала совладельцу Внуково Виталию Ванцеву предостережение после его слов о возможном росте цен авиабилетов на международные рейсы на 40%.

В сообщении на сайте ведомства отмечается, что подобные заявления "могут быть восприняты как побуждение к действию по повышению цен хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на рынке реализации авиабилетов и авиаперевозок".

Напомним, совладелец аэропорта "Внуково" Виталий Ванцев ранее в интервью РБК высказал мнение, что цены на авиабилеты в 2023 году могут вырасти на внутренних рейсах на 15-20%, а на международных рост может составить до 40%.

В Минтрансе заявили, что прогноз возможного роста цен на авиабилеты в России до 40% не имеет под собой оснований. По словам замминистра транспорта РФ Игоря Чалика, меры господдержки и условия на рынке позволяют сохранить доступные цены.

Теги: фас, внуково, ванцев, цены на авиабилеты


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