В Белгородской области начали выплаты жителям Шебекино, не прописанным в нем

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о начале выплат жителям Шебекинского округа, которым по закону не положены выплаты в 10 и 50 тыс. руб. То есть тем, у кого нет прописки в Шебекино.

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"Исходя из сложной ситуации и моральной ответственности, мы постараемся выплаты осуществить за счет внебюджетных источников", - написал Гладков на своей странице "ВКонтакте".

Сейчас власти проверяют достоверность предоставляемых данных: есть ли, например, трудовые взаимоотношения, заключенные между организацией, расположенной на территории округа, и человеком, который подает заявление, есть ли, например, у этого человека договор аренды на проживание в съемном жилье и другие моменты, которые могут быть обоснованием.