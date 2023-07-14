В Челябинской области ликвидируют три свалки за 600 млн рублей

В Челябинской области на ликвидацию трех несанкционированных свалок потратят почти 600 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минприроды России, свалки в городах Верхний Уфалей и Карталы будут убраны до конца года, в Златоусте - в 2024 году. В Верхнем Уфалее свалка действовала 40 лет, накопилось 90 тыс. кубометров твердых коммунальных отходов. Сейчас на объекте формируется тело свалки, укладывается рекультивационный слой. в результате будет восстановлено около 5 га нарушенных земель.

В Карталах свалка действовала 11 лет и занимает площадь почти 13 га. Территория свалки была загрязнена нефтепродуктами, случались возгорания.

В Златоусте восстановят 15,5 га нарушенных земель. Сейчас формируется проектное тело свалки.