14 Июля 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинской области ликвидируют три свалки за 600 млн рублей

В Челябинской области на ликвидацию трех несанкционированных свалок потратят почти 600 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минприроды России, свалки в городах Верхний Уфалей и Карталы будут убраны до конца года, в Златоусте - в 2024 году. В Верхнем Уфалее свалка действовала 40 лет, накопилось 90 тыс. кубометров твердых коммунальных отходов. Сейчас на объекте формируется тело свалки, укладывается рекультивационный слой. в результате будет восстановлено около 5 га нарушенных земель.

В Карталах свалка действовала 11 лет и занимает площадь почти 13 га. Территория свалки была загрязнена нефтепродуктами, случались возгорания.

В Златоусте восстановят 15,5 га нарушенных земель. Сейчас формируется проектное тело свалки.

Теги: свалка, Златост, Карталы,


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