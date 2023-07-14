В свердловских лесах введен режим ЧС из-за участившихся пожаров

В лесах Свердловской области введен режим ЧС из-за участившихся пожаров. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев.

"Введение режима чрезвычайной ситуации в лесах позволяет привлечь максимум возможных ресурсов, в том числе федерального уровня, для ликвидации природных пожаров", - передает департамент информполитики региона.

Режим ЧС начал действовать еще 13 июля. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначен министр экологии и природных ресурсов Денис Мамонтов.

Напомним, что огонь в село Шайдуриха, где сгорела четверть всех строений, пришел из Березовского лесничества. Пожары привели к тому, что ближайшие от них города, в том числе и Екатеринбург, накрыло запахом гари, на который жалуются даже в центре уральской столицы.