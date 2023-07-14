14 Июля 2023
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Фото: Газпромнефть-Ямал

День рыбака в Новом Порту стал настоящим гастрономическим событием

В ямальском селе Новый Порт отметили День рыбака. Праздник стартовал с шествия Нептуна и морских обитателей, продолжился торжественной частью, конкурсами, развлекательной и гастрономической программой.

На центральной площади хозяйки состязались в приготовлении блюд из рыбы и угощали всех желающих ухой. Кулинарное мастерство участниц оценивали шеф-повары из Тюмени Наталья Трапезникова и Павел Зубарев. Впервые на празднике была организована массовая жарка корюшки: за пять часов десять умелиц пожарили 200 килограммов. Как рассказали Накануне.RU организаторы мероприятия, заявка на внесение этого события в Книгу рекордов России уже отправлена.

День рыбака в Новом Порту(2023)|Фото: Газпромнефть-Ямал

Кроме того, на Дне рыбака состоялся частушечный турнир "Бодрый ерш", демонстрация национальной летней одежды и флешмоб "Связаны одной сетью". Мужчины боролись за звание лучших в поднятии гири, велогонке, армрестлинге, перетягивании каната, тяге автомобиля и национальном тройном прыжке. Для детей организовали игры и мастер-классы. На сцене выступали танцоры из Екатеринбурга, ямальская певица Снежана Хороля, а также шоу этнических барабанов и коллективы Новопортовского дома культуры.

День рыбака в Новом Порту(2023)|Фото: Газпромнефть-Ямал

"Для новопортовцев это особенный день, ведь жизнь многих из них связана с рыболовецкой отраслью. Благодарим предприятия энергетического комплекса, такие как «Газпромнефть-Ямал», за активное участие в проведении национальных праздников", – сказал глава Ямальского района Андрей Кугаевский.

Главный рыбный день в году уже 7-й раз прошел в селе при поддержке программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть".

День рыбака в Новом Порту(2023)|Фото: Газпромнефть-Ямал

"Мы знаем, что День рыбака – один из самых ожидаемых праздников в Новом Порту. Новопортовский рыбозавод славится своей историей, и именно рыбный промысел является основным для местных жителей. Поддерживая проведение этого масштабного праздника, мы вносим вклад в сохранение традиций Ямала", – отметил заместитель генерального директора по организационным вопросам "Газпромнефть-Ямала" Евгений Захаров.

Теги: День Рыбака, рыба, Газпромнефть-Ямал


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