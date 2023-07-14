В Екатеринбурге приставы вскрыли квартиру, жилец которой не хотел пускать газовиков

В Екатеринбурге восстановлена подача газа в многоквартирном доме на улице Технологическая. В ситуацию пришлось вмешаться судебным приставам.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, в одной из квартир жилец не впускал представителей "Екатеринбурггаза" для проведения осмотра и устранения аварии. В итоге управляющей компании пришлось перекрыть подачу газа во всем подъезде. Затем дело дошло до суда.

После игнорирования квартирантом требований пристава и постановления суда было принято решение принудительно вскрыть двери в жилище, что и было сделано. После вскрытия и обследования квартиры газовой службой была поставлена заглушка на газопровод и опломбирована газовая труба.

Как отметили в ведомстве, на сегодняшний день газ в квартиры жильцов пущен, а решение суда исполнено в полном объеме.