14 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Екатеринбург готовится к крупнейшему крестному ходу в рамках "Царских дней"

В Екатеринбурге начались праздничные мероприятия, посвященные Царским дням. Неделя памяти святых царственных страстотерпцев закончится Божественной литургией и крестным ходом от Храма на крови до мужского монастыря в урочище Ганина Яма, на который приедут десятки тысяч паломников.

Крестный ход(2022)|Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Традиционно Царские дни поддерживает Фонд святой Екатерины.

«Иисус Христос очень просто сказал: “Там, где собраны двое или трое во имя мое, там я посреди них”. Двух или трех человек достаточно, чтобы Божья благодать была там, где к ней призывают. А Царские дни собирают тысячи людей, — делится митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. — Сколько? Я не знаю. В прошлые годы было 30, 40, 50, 100 тысяч человек. Сколько в этом году вознамерится — не знаю. Знаю только, что это очень сильное время. Знаете, как есть место силы, так есть время силы. И Царские дни — это время огромной силы».

Митрополит Евгений(2022)|Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Божественная литургия начнется в воскресенье в 23:30, а около двух часов ночи паломники вместе со священнослужителями пройдут примерно 21 км до монастыря Царственных страстотерпцев.

«Мы будем обращаться к Богу, когда будем вспоминать подвиг царской семьи, их верных слуг и всех их современников, которые так или иначе попали в этот круговорот событий. И я по традиции, если жив буду, пройду крестный ход. Потому что в этом шествии, в этих нескольких часах совместной молитвы обретаю большую силу и вдохновение на целый год», — подытожил владыка Евгений.

Царские дни(2021)|Фото: Накануне.RU

Отметим, что в этом году исполнилось 410 лет со дня восшествия на российский престол династии Романовых, 145 лет со дня рождения Николая II и 105 лет со дня гибели царской семьи.

Паломники пройдут по маршруту: ул. Царская — ул. Толмачева — пр-т Ленина — ул. Татищева — ул. Токарей — ул. Халтурина — ул. Техническая — ул. Решетская — Железнодорожный лесопарк — пос. Шувакиш — до монастыря Святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма.

Теги: царские дни, крестный ход, фонд святой екатерины


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