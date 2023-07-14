Суд отправил замглавы Минцифры под домашний арест по делу о взятке

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест до 12 сентября замглавы Минцифры Максима Паршина по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости.

Отметим, следствие настаивало на заключении чиновника в СИЗО.

Также под домашний арест отправили подозреваемого в даче взятки Паршину - генерального директора "БФТ-холдинга" Александра Моносова.

О задержании Паршина стало известно 13 июля. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

В Минцифры утверждают, что оказывают следствию все необходимое содействие.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил в своем телеграм-канале, что Паршин был задержан в одном из ресторанов при получении взятки в 3,5 млн рублей. Деньги, по данным депутата, предназначалось за помощь в выделении неких грантов.