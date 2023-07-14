14 Июля 2023
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Депутат гордумы Екатеринбурга Николаев за неделю решил проблемы обратившихся к нему горожан

Депутат гордумы Екатеринбурга от партии ЛДПР Дмитрий Николаев смог за неделю разрешить проблемы, с которыми к нему обратились горожане. Об итогах личного приема он написал в своих социальных сетях.

"На прошлой неделе провел онлайн-прием. Все обещания удалось исполнить уже к началу текущей недели. Это очень хорошо, когда горожане открыто говорят о своих нуждах и проблемах, вместе мы их решаем быстрее!" - написал Николаев.

Одно из обращений поступило от жителей Кировского района, которые просили благоустроить двор на ул. Советская. Соседи решили сами провести субботник и провести все необходимые ремонтные работы, от депутата требовалось помочь с доставкой во двор асфальтной вырезки, что и было сделано. Субботник также провели в кратчайшие сроки.

Жители дома по Уральской рассказали депутату об аварийно-опасных деревьях, растущих в их дворе. Спилить их нужно было еще много лет назад, однако найти того, кто это сделает, так и получилось. Николаев взялся за решение вопроса безопасности горожан и поручил в кратчайшие сроки срубить деревья, что и было сделано.

Обращались к депутату на прием не только с просьбами, но и предложениями. Жители Екатеринбурга захотели собрать гуманитарную помощь для уральских военных на СВО, в чем решил посодействовать и Николаев. Депутат оставался на связи с горожанами и, уже в понедельник, посылка с полезным грузом была отправлена в зону проведения спецоперации.

Теги: гордума, Екатеринбург, депутат, Николаев, личный прием


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