339 малоимущих жителей Тюменской области в 2023 году заключили социальный контракт

339 малоимущих жителей Тюменской области в 2023 году заключили социальный контракт, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Социальный контракт - это договор о субсидии, которая поможет выйти на самообеспечение. При социальном контракте человек, доход которого ниже прожиточного минимума, заключает соглашение с региональными органами социальной защиты. Нуждающийся получает от соцзащиты деньги, чтобы улучшить свое финансовое положение: например, переобучиться или открыть свое дело. Он обязан потратить деньги так, как написано в договоре, и подтвердить это чеками или расписками.

Цель социального контракта — помочь человеку преодолеть сложную ситуацию. В результате у обратившегося за помощью должен появиться постоянный источник дохода.

80% заключивших контракт в Тюменской области, благодаря этому улучшили свое материальное положение. На эти цели из областного бюджета, при софинансировании федерального, в этом году было выделено около 70 000 000 рублей.

По программе соцконтракта малоимущие семьи могут открыть свое дело, развить личное подсобное хозяйство, получить поддержку во время поиска работы. Подать заявку можно через МФЦ или портал государственных услуг.

Так, одна из семей открыла мастерскую по изготовлению изделий из массива дерева, которую они открыли благодаря социальному контракту в селе Уват. Размер выплаты на индивидуальную предпринимательскую деятельность составил 350 000 рублей.