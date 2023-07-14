14 Июля 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Челябинск накрыло дымом из-за природных пожаров в Свердловской области

Жители Челябинска жалуются на неприятный запах гари и дым. В минэкологии региона сообщили, что это связано с природными пожарами в Свердловской области.

В пресс-службе регионального минэкологии Накануне.RU сообщили, что сегодня утром в Челябинске и некоторых городах области ощущается запах гари. В отдельных районах Челябинска может наблюдаться дымка. Сегодня утром в городе фиксировались разовые превышения предельно допустимых концентраций по формальдегиду до 1,16 ПДК. Это характерно при горении зеленых насаждений. Наблюдается рост концентраций взвешенных веществ в воздухе. При этом концентраций с высокими или экстремальными уровнями загрязнений атмосферного воздуха не зафиксировано.

В области усилен контроль за работой промышленных предприятий. Южноуральцам рекомендуют не открывать окна и не проветривать помещения, потреблять больше воды и меньше находиться на улице.

Теги: пожар, дым, гарь,


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