Глава СК потребовал доклады по резонансным происшествиям в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклады по двум резонансным происшествиям в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в СК России, глава ведомства обратил внимание на инцидент на одном из пляжей Екатеринбурга, где мигранты устроили массовую драку. Сейчас по данному факту следователи СКР ведут проверку на предмет статьи 213 УК РФ (Хулиганство).

Кроме этого, Бастрыкина заинтересовал инцидент на остановке общественного транспорта у одного из домов по улице Репина в столице Урала, где неизвестный приставал к двум девушкам. По этому случаю уже расследуется уголовное дело по статье 133 УК РФ (Понуждение к действиям сексуального характера).

Фото подозреваемого

Оба происшествия вызвали в Екатеринбурге большой резонанс. Глава СК России поручил и.о. руководителя СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела и о ходе начавшейся проверки.

Напомним, ранее Александр Бастрыкин высказался по поводу преступлений, которые совершают приехавшие в Россию мигранты.

"Сейчас в обществе растет возмущение по поводу незаконных действий мигрантов. Это серьезный вызов правоохранителям, в том числе и Следственному комитету!", - подчеркнул глава СКР.