Мощный взрыв прогремел в Курчатове, где находится Курская АЭС

Жители Курчатова Курской области сообщили о сильном взрыве.

По предварительным данным сработала система ПВО, пишет Baza. Официальной информации от местных властей пока не поступало.

Населенный пункт находится в 4-х километрах от Курской АЭС.

Mash сообщает о взрыве беспилотника. По информации Telegram-канала, обломки БПЛА попали в жилой дом, там выбило окна.

Также канал пишет, что атаковавший Курчатов дрон был самодельный и на реактивной тяге. Со слов местных жителей, его остановила ель, которая росла рядом с домом.

На БПЛА стояла тайваньская турбина Kingtech K-210G. До этого такие дроны у ВСУ не встречались, отмечает Mash.

Ранее сообщалось, что сегодня вблизи Воронежа система противовоздушной обороны уничтожила три БПЛА. Жертв, пострадавших, разрушений нет.