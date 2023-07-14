Пожар в Шайдурихе удалось потушить с наступлением дождей

Спустя почти 1,5 суток пожар в уральском селе Шайдуриха потушен. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

"В 09.00 (местн) пожар в с. Шайдуриха полностью потушен. Огнеборцы завершили проливку и разборку сгоревших конструкций. На месте остаются силы и средства для окарауливания населенного пункта", - говорится в сообщении.

По совпадению, возгорание удалось окончательно потушить с наступлением дождей на Урале, которые пришли в регион после нескольких недель жары.

Напомним, пожар в селе вспыхнул вечером 12 июля, и только к утру следующего дня его удалось локализовать. Огонь пришел со стороны Березовского лесничества. В результате 41 из 170 строений было уничтожено, двое человек получили ожоги, один - скончался.