Опрос: россияне хотят "пересадить" депутатов на отечественные машины

75% россиян поддерживают инициативу председателя Госдумы Вячеслава Володина о том, чтобы пересадить депутатов на отечественные автомобили.

Согласно исследованию SuperJob, граждане считают, что это приведет к развитию автопрома России. Около 9% опрошенных не поддерживают подобную инициативу. Еще 16% респондентов затруднились с ответом.

Россияне до 34 лет высказывались в поддержку идеи реже, чем те, кто старше (68%). Больше всего инициатива нравится россиянам с доходом от 50 до 80 тыс. руб. в месяц (80%).

При этом водители иномарок выступали за инициативу чаще, чем владельцы отечественных автомобилей (78 и 75% соответственно).

Напомним, министр финансов России Антон Силуанов пообещал в Госдуме пересадить всех своих подчиненных на автомобили, произведенные в РФ. Но это не обязательно будут "Лады" – можно китайские, собранные в России.