Прогноз: число работающих пенсионеров снизится на треть

В России число работающих пенсионеров может снизиться до 5,6 млн человек, с нынешних 7,9 млн.

Согласно прогнозу в журнале ВНИИ труда, это произойдет к 2025 году. Среди причин - увеличение возраста получения пособий по старости с 2019 года, а также отсутствие индексации таких выплат, из-за чего россияне уходят в теневую занятость.

Как считают эксперты, тенденция усугубляет проблему дефицита кадров, а решить ее возможно с помощью миграции. При этом во ВНИИ труда сообщили, что в целом для РФ характерен рост вовлеченности в экономику граждан старшей возрастной категории, сообщают "Известия".

Ранее Росстат сообщил, что россияне после достижения пенсионного возраста в среднем работают еще 7,47 года.