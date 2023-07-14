Между Москвой и Петербургом будет курсировать "Ночной экспресс"

Пассажирский поезд "Ночной экспресс" будет запущен между Москвой и Санкт-Петербургом.

Его корпус – черного цвета с золотистыми созвездиями и месяцем. Курсировать поезд начнет уже в июле. "Ночной экспресс" кроме необычной окраски отличается внутренним убранством.

Внутри - лаунж-дизайн, премиальное постельное белье и принадлежности, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на частную железнодорожную пассажирскую компанию "Тверской экспресс".

Она была создана в 2003 году. У компании есть поезд "Мегаполис", который также курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом.