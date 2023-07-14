14 Июля 2023
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Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Госдума может повысить предельный возраст пребывания в запасе военнообязанных

Госдума 14 июля обсудит во втором чтении проект закона, который в том числе повышает предельный возраст пребывания в запасе некоторых граждан, имеющих воинские звания, на пять лет.

Законопроект был принят в первом чтении в январе текущего года. В законе "О воинской обязанности и военной службе" предлагается прописать новые предельные возрасты пребывания в запасе россиян, имеющих звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Предельный возраст таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду - с 45 до 50 лет, к третьему разряду - с 50 до 55 лет.

Также планируется увеличить предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве. Для граждан, имеющих воинские звания старших офицеров, он составит 65 лет (сегодня в большинстве случаев он составляет 60 лет), для имеющих воинские звания младших офицеров - 60 лет (сегодня 55 лет), а для имеющих иные звания - 55 лет (сегодня 45 лет). Предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для граждан запаса, имеющих воинские звания высших офицеров, сохраняется на уровне 70 лет.

Как ожидается, новые нормы вступят в силу с 1 января 2024 года. Законопроект также подразумевает переходный период до 1 января 2028 года с тем, чтобы россияне, находящиеся в запасе, поэтапно переводились в отставку, сообщает ТАСС.

Теги: военнослужащие, армия, Госдума


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