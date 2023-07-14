28 тысяч обманутых дольщиков в РФ не получат жилье в срок

Более 28 тыс. обманутых дольщиков среди россиян могут не получить свои квартиры в срок — до конца текущего года.

Об этом следует из ответа правительственного Фонда развития территорий на запрос депутатов Госдумы. Эта многоквартирные дома, которые достраивают региональные власти.

380 объектов должны быть сданы не позднее декабря 2023 года, однако в настоящее время работы не ведутся. Как заявили в Госдуме, в ряде случаев власти субъектов в приоритетном порядке продают участки земли под коммерческую застройку, вместо того чтобы передавать их для возведения жилья для обманутых дольщиков, сообщают "Известия".

Год назад сообщалось, что компенсированную обманутым дольщикам России недвижимость предлагают не облагать налогом на доход физических лиц (НДФЛ).