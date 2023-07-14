14 Июля 2023
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Политика
Фото: Ростех

Минобороны России готово уравнять льготы участников СВО и защитников приграничных территорий

Министерство обороны России подготовило проект закона о приравнивании военнослужащих, отражающих атаки диверсионно-разведывательных групп украинской армии на территории РФ, к участникам специальной военной операции.

Им предполагается предоставлять соответствующее денежное довольствие и льготы. Об этом говорится в ответном письме статс-секретаря - заместителя главы Минобороны Николая Панкова руководителю фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Сергею Миронову. Из документа следует, что в пока военнослужащим, выполняющим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России в местностях проведения специальной военной операции, законодательством статус ветерана боевых действий и соответствующие социальные гарантии не установлены. Панков отмечает, что законопроект направлен на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, сообщает РИА "Новости".

Ранее Миронов обращался к главе военного ведомства РФ Сергею Шойгу, заявив, что очевидна несправедливость, когда солдаты, проходящие службу в приграничных с Украиной регионах, подвергаются опасности, но забыты государством. Руководитель фракции призвал наделить их  специальным статусом с предоставлением соответствующего денежного довольствия, выплат и социальных льгот для них и членов их семей.

Теги: спецоперация, льготы, военные


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Развитие сюжета:

Ранее 14.07.2023 03:00 Мск Госдума может повысить предельный возраст пребывания в запасе военнообязанных

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