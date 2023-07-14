Минобороны России готово уравнять льготы участников СВО и защитников приграничных территорий

Министерство обороны России подготовило проект закона о приравнивании военнослужащих, отражающих атаки диверсионно-разведывательных групп украинской армии на территории РФ, к участникам специальной военной операции.

Им предполагается предоставлять соответствующее денежное довольствие и льготы. Об этом говорится в ответном письме статс-секретаря - заместителя главы Минобороны Николая Панкова руководителю фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Сергею Миронову. Из документа следует, что в пока военнослужащим, выполняющим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России в местностях проведения специальной военной операции, законодательством статус ветерана боевых действий и соответствующие социальные гарантии не установлены. Панков отмечает, что законопроект направлен на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, сообщает РИА "Новости".

Ранее Миронов обращался к главе военного ведомства РФ Сергею Шойгу, заявив, что очевидна несправедливость, когда солдаты, проходящие службу в приграничных с Украиной регионах, подвергаются опасности, но забыты государством. Руководитель фракции призвал наделить их специальным статусом с предоставлением соответствующего денежного довольствия, выплат и социальных льгот для них и членов их семей.